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Сидорова, Шубенков и Ласицкене отказались посетить заседание президиума ВФЛА

16:44
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10 января в здании Олимпийского комитета России состоится заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает официальный сайт ВФЛА. Члены президиума ВФЛА обсудят текущие вопросы, подготовку к внеочередной выборной Конференции ВФЛА, которая состоится 28 февраля в Москве, а также утвердят назначения судей и обсудят подготовку к зимнему сезону.

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене получили предложение посетить заседание и обсудить вопросы, поднятые ими в открытом письме от 29 декабря. Однако все они отказались.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/119950

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