Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Всемирных военных играх

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 метров с барьерами на VII Всемирных военных играх. 29-летний спортсмен показал результат 13,40 секунды. Соревнования проходят в китайском городе Ухань.

Шубенков впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, выступал под флагом России.