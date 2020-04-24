Шубенков вошел в антидопинговый комитет ВФЛА

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), cообщается на официальном сайте организации.

— Антидопинговый вопрос для ВФЛА — по праву вопрос номер один как на уровне разрешения ситуации с членством в World Athletics, так и на уровне решения внутренних проблем, — цитирует пресс-служба ВФЛА руководителя организации Евгения Юрченко. — Изменить культуру, сделать терпимость нулевой, минимизировать количество антидопинговых нарушений, усилить образовательную составляющую — вот то, что предстоит сделать федерации вместе со сформированным на днях антидопинговым комитетом ВФЛА.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто вошел в его состав. Все члены комитета — большие профессионалы в своих областях. Рекомендации, которые выработал комитет на первом заседании, касаются более жесткого контроля в вопросах отзыва тренерских лицензий, проработки с РУСАДА вопроса возможности дополнительного тестирования спортсменов, не входящих в пулы тестирования, большого перечня мер по усилению антидопингового образования. Все рекомендации будут проработаны с точки зрения юридических аспектов, рассмотрены президиумом федерации, затем планомерно и последовательно воплощены в жизнь.