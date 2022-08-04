Ласицкене не выступит на открытом чемпионате Белоруссии по легкой атлетике

Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, заявила, что спортсменка пропустит открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике.

«Мария не поедет в Минск на чемпионат Белоруссии. Конкуренция на внутрироссийских соревнованиях куда выше, поэтому она планирует выступить в эти же сроки в Москве на Мемориале Куца», — приводит ТАСС слова Назаровой.

Открытый чемпионат Белоруссии пройдет в Минске с 17 по 18 августа. Легкоатлетический Мемориал Куца состоится в Москве 18 августа.

Ранее, 3 августа, Ласицкене выиграла чемпионат России в Чебоксарах, показав лучший результат сезона в России — 2 м.