Шубенков планирует вернуться 24 августа на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Россиянин Сергей Шубенков, травмировавшийся на июньском этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко, пока испытывает проблемы со здоровьем, поэтому вынужден пропустить июльский чемпионат России. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. По его словам, бегун планирует вернуться в спорт 24 августа в Париже.

Россиянин 16 июня в Рабате стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить этап "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде 30 июня и все последующие старты.

- Сергей продолжает залечивать болячки, поэтому на чемпионате России в Чебоксарах он точно не выступит, - цитирует ТАСС Клевцова. - Шубенков, как вы знаете, проходил курс лечения в Австрии. Правое колено он там, в принципе, вылечил, но сейчас есть еще небольшие проблемы с левой ногой. Сейчас мы продолжаем лечиться и понемногу тренируемся.

По нашим планам, первым стартом Шубенкова после возвращения должен быть этап "Бриллиантовой лиги" в Париже, который пройдет 24 августа. Затем 3 сентября мы хотели бы выступить на турнире в Загребе, 6 сентября - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе и 9 сентября - на матче Европа - США в Минске, если Шубенкова туда пригласят. Потом уже должна быть Доха, где пройдет чемпионат мира.