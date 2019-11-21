Шляхтин покинет пост главы ВФЛА на время расследования

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин оставит свой пост на время расследования его причастности к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин обвиняется во вмешательстве в дело Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

— Надо понять все обстоятельства предъявленных обвинений, а это будет возможно только после консультаций с юристами, — цитирует ТАСС Шляхтина. — Отставка? Давайте дождемся заседания президиума, которое состоится в самое ближайшее время, на нем все станет понятно. Конечно, на период временного отстранения я покину пост, защищать свое имя в судах тоже, конечно, буду.

По словам Шляхтина, вопрос назначения исполняющего обязанности президента ВФЛА также будет решен на предстоящем президиуме организации.

Независимый легкоатлетический орган (AIU) вел 15-месячное расследование, по итогам которого выяснил, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.