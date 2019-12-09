Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал апелляцию на свое отстранение. Он не уточнил, в какую инстанцию было обращение.

— Я подал апелляцию. Больше ничего не могу сказать. Когда все состоится, я все скажу, — приводит «РИА Новости» слова Шляхтина.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и еще ряд чиновников федерации были отстранены от работы по обвинению в манипуляциях и подделке документов. Санкции ввела Международная федерация легкой атлетики во время расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, который пропустил три допинг-теста.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена статуса члена ИААФ. Российские спортсмены выступают на международных стартов в качестве нейтральных атлетов.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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