Шляхтин планирует приехать на конгресс ИААФ и рассказать об изменениях в российской легкой атлетике

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин намерен лично посетить конгресс ИААФ, который пройдет в сентябре в Катаре. Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году, из-за этого Шляхтин не имеет права быть делегатом конгресса ИААФ.

- Мы находимся на постоянной связи с рабочей группой ИААФ и держим ее в курсе всех изменений в российской легкой атлетике. В ближайшее время я напишу письмо о том, какие дальнейшие шаги нам необходимо предпринять, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Обязательно поеду. Но пока никакой конкретики нет, переговорный процесс сейчас находится в начальной стадии.