Шкуренев после травмы на ЧМ досрочно завершил летний сезон

Старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов сообщил, что десятиборец Илья Шкуренев досрочно завершил летний сезон из-за травмы, полученной на чемпионате мира в Лондоне. Россиянин, выступавший на мировом первенстве в нейтральном статусе, получил повреждение 12 августа во время забега на 110 м с барьерами - он не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований.

- Ему сделали томограмму и диагностировали надрыв связки на задней поверхности бедра, - цитирует ТАСС Желанова. - Сейчас на пару дней он поедет домой и после, скорее всего, будет проходить реабилитацию в Федеральном медико-биологическом агентстве. На этом сезон для него закончен, испытывать судьбу смысла нет.

Он будет готовиться к зимнему сезону. Если допустят, то он должен получить приглашение на чемпионат мира в помещении. Будем готовиться.

Напомним, 26-летний россиянин становился бронзовым призером чемпионатов Европы в 2012 и 2014 годах. В 2015 году он завоевал золото чемпионата Европы в помещении.

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