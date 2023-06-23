Легкоатлет Шубенков: «Может, не оставаться в спорте, а откопать свой юридический диплом?»

Чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, счастлив ли он.

— Видно, что тебе в отличие от многих спортсменов интересен не только спорт, любое интервью с Шубенковым глубоко по определению. Есть понимание, что делать после спорта?

— Идей так много, что их нет. (смеется) Много что интересно, разве что к медиа я как раз охладел. Мне пока сложно думать о том, чтобы тренировать. Меня даже бросает в такие дебри, что, может, действительно не оставаться в спорте, а юридический диплом свой откопать. Не зря придумали понятие зоны комфорта, придется ее покинуть.

— Ты сейчас счастлив?

— Так... Прикольный вопрос. Я даже не ожидал, что не смогу быстро ответить «да». Потому что хочется ответить «скорее да». Слово «скорее», наверное, относится больше к профессиональной жизни, спортивной. Хочется не просто бегать, а быстро, а где взять скорость, не понимаю. Просто тренироваться — не работает. Но приезжая на международные соревнования в условную Венгрию, я сразу снимаю полторы десятки. Просто благодаря атмосфере, конкуренции, красивых видов вокруг. Этого не хватает, — признался Шубенков.