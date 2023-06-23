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Сегодня, 19:05

Легкоатлет Шубенков: «Понимаю, чего людям не хватало в СССР»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Легкоатлет Сергей Шубенков
Сергей Шубенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» поделился мнением о Советском Союзе.

— Ты же левых взглядов, насколько помню? Получается, СССР — хорошая страна?

— Прекрасная. (смеется) Нет, если серьезно, то с кем ни говорю, главный аргумент — уверенность в завтрашнем дне. Понимаешь, что с голоду не умрешь, если работаешь, все будет хорошо. Было сильно спокойнее. Да, не было интернета, понимаю. В PlayStation 5 в СССР не играли.

— Проблема, наверное, в том, что даже если бы приставку изобрели при СССР, она бы просто не дошла.

— Да! Я понимаю, это ужасно. Но если выбирать между айфоном и уверенностью в будущем детей — однозначно второе. Возможно, люди забыли, что в нынешнем мире как-то выживать надо. Выросло поколение, которое не знает, что в 7-метровой квартире не просто можно жить — там несколько семей поместиться могут.

— Хорошо, из десяточки сколько СССР поставим?

— Тут я уйду от ответа, я же там не жил. Понимаю, чего людям не хватало. Когда базовые потребности удовлетворены, появляются новые, хочется более изысканного досуга, интересных шмоток. А этого как-то не смогли организовать. Ну и все экономические предпосылки были.

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легкая атлетика
Сергей Шубенков
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