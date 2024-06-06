Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 19:06

Шубенков иронично ответил журналисту на вопрос о результатах: «Подкол засчитан»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира-2015, легкоатлет Сергей Шубенков после четвертого места в беге с барьерами на 110 метров на мемориале братьев Знаменских с юмором прокомментировал свой результат.
«Огорчен, хочу найти еще кому слить. Давайте с вами зарубимся, вы тоже меня обгоните. Крайне плохо идет сезон, я не могу добавить. Ничего не получается — тренироваться, очевидно, мешают старые травмы. Не хватает сил, видимо. У меня все очень плохо.
Соперники на Играх БРИКС будут те же, что и сегодня. Получается, без медалей? Подкол засчитан. Я с этим парнем больше не хочу разговаривать! Пусть в ВФЛА запрос теперь подает.
Надо ли мне разозлиться перед Играми БРИКС? Да надо научиться получать удовольствие, а у меня все болит. Болит ли душа? Скорее нога, а душа пусть у вас за меня поболит», — передает слова Шубенкова корреспондент «СЭ».

Сергей Шубенков
1
0
Читайте также
Пелагея опубликовала видео плачущей дочери после публичного скандала с Телегиным
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легкоатлетка Макаренко — об отстранении: «Мы привыкли уже. Восемь лет — это восемь лет»

Шубенков согласился со словами фигуристки Бойковой о «тупых спортсменах»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости