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Сергей Шубенков — о сезоне: «Благодаря всей этой дряни я получил незабываемый опыт»

25 октября 2019, 23:08

Российский легкоатлет Сергей Шубенков подвел итоги сезона-2019. На чемпионате мира-2019 он занял второе место на своей коронной дистанции 110 м с барьерами.

«Вот и закончился этот длиннющий и сложнейший сезон, — написал Шубенков в Instagram. — Сначала я хотел подвести какие-то итоги, как после лета-2018, но потом понял, что главное на сегодня — соревнования в этом году закончились, а я даже более-менее жив.

Друзья-болельщики-подписчики, спасибо, что вместе со мной прошли через все невзгоды-2019, благодаря всей этой дряни я узнал о себе много нового и получил незабываемый (хотя поскорей бы забыть такое) опыт. Скорее жду весны, чтобы снова выйти на беговую дорожку и радовать вас хорошими секундами и топовыми местами".

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4DY7-nonvu/

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