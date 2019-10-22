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Сергей Шубенков: «Медаль чемпионата мира была для меня самой трудовой»

08:12
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Российский бегун Сергей Шубенков — о выступлении на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике в Дохе (Катар).

— В принципе, весь летний сезон выдался самым сложным в моей карьере, — цитируют Шубенкова «Известия». — Но бывают травмы и более серьезные. И у некоторых моих коллег-легкоатлетов восстановление занимает годы. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то в принципе я относительно легко отделался. А в целом да, сезон получился сложным. Надеюсь, я его прошел неплохо и получил новый опыт. Но эта медаль чемпионата мира была для меня самой трудовой.

На чемпионате мира-2019 Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами.

Дополнительная информация

https://iz.ru/933308/aleksei-fomin/start-pod-rossiiskim-flagom-budet-osobennym

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