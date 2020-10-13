Сербская бегунья потеряла сознание после столкновения на трассе

Сербская бегунья Оливера Евтич потребовала привлечь к ответственности мужчину, который сбил ее на старте забега на 10 тысяч метров, который прошел в минувшие выходные в рамках Софийского марафона. Неизвестный мужчина в спортивном костюме и без номера выбежал на трассу и грубо толкнул Евтич.

Как сообщает Blic Sport, бегунья в результате падения ударилась головой и некоторое время находилась без сознания. Оливера не смогла продолжить забег и теперь жалуется на гематомы на голове и на бедре. Виновника столкновения ищет полиция — никто из участников соревнований пока не смог его опознать.