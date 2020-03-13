Семеня хочет выступить на Олимпиаде на 200 м после запрета на участие в 800-метровке

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня хочет выступить на Олимпиаде-2020 на дистанции 200 м. Об этом двукратная чемпионка мира сообщила в Instagram. Коронная дистанция Семени — 800 м, однако она не была допущена до стартов после новых правил World Athletics.

Дело в том, что у Семени врожденный повышенный уровень тестостерона. По правилам World Athletics спортсменки с повышенным тестостероном должны принимать препараты по его снижению. 200-метровки это правило не затрагивает.