Ласицкене ответила на слова теннисистки Касаткиной о смене россиянами спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что российские спортсмены должны сами принимать решение о том, стоит ли им менять спортивное гражданство на фоне санкций.

«У каждого одна жизнь и каждый должен быть счастлив, каждый должен реализоваться. Каждый отвечает за себя сам и должен для себя сам решить, четкого совета у меня нет», — сказала Ласицкене ТАСС.

Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее посоветовала молодым российским теннисистам по возможности менять спортивное гражданство в связи с санкциями в отношении российского спорта.

«Легкоатлетам я могу посоветовать думать о своей жизни, решать самим, без давления», — добавила Лаисцкене.