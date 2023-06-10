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Сегодня, 02:25

Савлуков: «Не хватает международных стартов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.

«Не хватает международных стартов, ведь у себя мы, по большому счету, бегаем с одними и теми же соперниками. Не подумайте только, что я зазвездился или что-то в этом роде, я к ребятам с большим уважением отношусь. Но нередко бывает, что бежишь в одного, борешься сам с собой. На международных стартах было бы за кем тянуться, там и мандраж больше, и вообще все по-другому», — цитирует RT Савлукова.

В 2022 году Савлуков не проиграл ни одного старта. В 2023 году спортсмен принял участие в двух соревнованиях.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1160154-savlukov-starty-rossiya-nedopusk-motivaciya-uroven
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