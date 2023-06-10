Савлуков: «Люди рекордов хотят больше, чем я сам, мне кажется»

Победитель забега на 400 метров в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков объяснил, с чем может быть связан зимний спад.

«Это и в самом деле структурный сбой, и я не могу больше ничего к этому добавить, правда. Было тяжело. Ничего не делал, не тренировался даже. Ни я, ни тренер так и не поняли, что это было. По большей части это было что-то психологическое. От меня ждут каких-то рекордных результатов. Постоянно кто-то подходит и спрашивает: «Ну когда, когда покажешь 44 секунды?» Люди этого хотят больше, чем я сам, мне кажется», — цитирует RT Савлукова.

В 2022 году Савлуков не проиграл ни одного старта. В 2023 году спортсмен принял участие в двух соревнованиях.