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Допинг

Сегодня, 16:56

Самая проверяемая на допинг спортсменка России Любушкина заявила, что ей нечего бояться

Ана Горшкова
Корреспондент
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Легкоатлетка Кристина Любушкина, которую за первые полгода 16 раз проверили на допинг, не испытывает чувств тревоги из-за частых визитов сотрудников антидопинговых служб.

«Я думаю, что увеличение внимания ко мне со стороны антидопинговых служб связано с ростом моих результатов, — цитирует Любушкину ТАСС. — Было время, когда ко мне приезжали чуть ли не каждую неделю. Пусть проверяют и дальше, я уверена в себе, мне нечего бояться».

Любушкина с января по июнь 7 раз была проверена инспекторами Российского антидопингового агентства и 9 раз — Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Чаще ее никого в России в 2023 году не проверяли на допинг.

27-летняя Любушкина выступает в спортивной ходьбе. На чемпионате России в Челябинске она финишировала четвертой на дистанции 10 000 м.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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