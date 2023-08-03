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Сегодня, 12:02

Ласицкене включили в список участниц чемпионата России

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене включена в список участниц чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске.

«Состоялось заседание мандатной комиссии, Мария Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, я уже получил ее номер. Она планирует приехать сегодня. В женской высоте из-за небольшого количества участниц квалификационный турнир отменен, все спортсменки автоматически вышли в финал. Но будет ли Мария в итоге выступать здесь — это как звезды сойдутся», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной Московской области Евгения Шармина.

30-летняя Ласицкене 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место. После окончания соревнований спортсменка сообщила, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. Она допустила, что может не вернуться к международным соревнованиям.

Ранее тренер Ласицкене рассказал, что спортсменка может пропустить остаток сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/18434725
Мария Ласицкене (Кучина)
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