Российских спортсменов не позвали в руководство Athletics Association

Объявлен состав исполкома Athletics Association — своеобразного профсоюза легкоатлетов, который создал американский прыгун тройным, двукратный олимпийский чемпион Кристиан Тейлор. Новая ассоциация собирается отстаивать права спортсменов — в частности, при формировании программы этапов «Бриллиантовой лиги». Кроме того, профсоюз собирается бороться за чистый спорт и за возможность для спортсменов выражать свою гражданскую позицию.

Как следует из списка, опубликованного на официальном сайте организации, вице-президентом Athletics Association будет американская бегунья Эмма Кеберн. В исполкоме также еще три звездных представителя США — Элисон Феликс, Тианна Бартолетта и Эштон Итон. Компанию им составит Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки. Континентальную Европу, как ни странно, приставляет Мартина Чуранди из Голландии, до 2010 года выступавший за Нидерландские Антильские острова. Россиян в руководстве ассоциации нет.