Тер-Аванесов высказался о мотивации легкоатлетов при недопуске к международным стартам

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Тер-Аванесов ответил на вопрос, столкнулся ли он с проблемами с мотивацией у своих подопечных из-за отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Легкая атлетика в этом смысле — очень хороший вид спорта, так как в ней измеряются результаты и их всегда можно сравнить. Например, вышла Саша Трусова первый раз в сектор, прыгнула 3,80 м. Ей была дана вторая попытка, и она улетела еще дальше. И в третьей, и в четвертой она все время прибавляла. И вот этот ажиотаж, стремление становиться лучше и лучше привлекают и детей, и взрослых. Великих спортсменов, конечно, мотивируют встречи с зарубежными соперниками, Олимпийские игры. И это правильно. Но при этом цифры на табло — это все равно мерило всего», — сказал специалист в интервью RT.

Он также отметил лучший результат сезона в мире у Ильи Иванюка в прыжках в высоту на «Мемориале Знаменских» (2,34 м). По мнению тренера, этот результат все равно очень ценен для атлета.

При этом он считает, что хорошие призовые тоже могут стать отличной основой для мотивации и роста спортсменов.