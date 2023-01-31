Российская легкоатлетка Трофимец планирует выступить на зимнем первенстве Белоруссии

Толкательница ядра Снежана Трофимец, выигравшая в 2022 году все российские соревнованиях, в которых участвовала, собирается выступить на Открытом зимнем чемпионате Белоруссии по легкой атлетике, сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Снежана планирует поехать в Белоруссию и выступить на зимнем чемпионате страны», — цитирует ТАСС Назарову.

Турнир пройдет с 18 по 19 февраля в Могилеве. Также на соревнования планирует приехать команда России по легкой атлетике, возраст спортсменов в которой не превышает 15 лет.

На чемпионате России-2022 Трофимец победила с результатом 17,95 м. На Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов она показала результат 17,84 м. На июльском Кубке Белоруссии она заняла третье место — 16,42 м.