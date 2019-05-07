Российская легкоатлетка Ксения Савина, выступавшая в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики со ссылкой на решение трибунала Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 года, без учета временного отстранения, Так как спортсменка, находясь во временном отстранении, Савина выступила на международных соревнованиях под именем украинки Галины Сышко. Украинская спортсменка завершила кареру восемь лет назад.

Также виновным был признан тренер и муж спортсменки Алексей Савин. Он дисквалифицирован на четыре года, срок дисквалификации отсчитывается с 3 апреля 2019 года.