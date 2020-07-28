Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился своим мнением о кризисе в отечественной легкой атлетике. По его словам, работа ведется серьезная, хотя вопрос деликатный и сложный. 29-30 июля Совет World Athletics может начать процедуру исключения Всероссийской федерации из своих рядов из-за невыплаты штрафа в 5 миллионов за «дело Лысенко».

— Не заплатили этот штраф в пять миллионов долларов, теперь все сильно осложнилось. Что думаете об этой ситуации?

— Думать здесь могут только первые руководители. Потому что только у них есть полная информация. Легкой атлетикой сейчас многие озабочены. Было ведь и поручение нашего президента — разобраться с проблемами в этой федерации. Был у него и личный разговор с Томасом Бахом. А на сегодня ситуация такая, что нет руководителей, которые бы не верили нашему президенту. Вопрос с легкой атлетикой сейчас — очень деликатный и обстоятельный. Но он под контролем больших руководителей. Люди работают плотно. Это касается не только спортивных лидеров, но и дипломатов.

— Вот только спортсмены в безвыходной ситуации. Многие думают о переходе в другие страны.

— Многие при распаде СССР уехали. Роднина вон в Америку, хоккеисты. Потом прибежали: «Простите, извините». Мы простили.

— Но ситуация же странная — на переговорах мы согласились со штрафом, а как пришло время дедлайна — передумали.

— Это вопрос к тем руководителям, которые выезжали на переговоры. (Владимир Иванов)