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Сегодня, 11:25

Прыгун с шестом Моргунов пропустит зимний сезон из-за травмы плеча

Виктория Кравченко
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Тренер обладателя серебряной медали чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимура Моргунова Владимир Шульгин сообщил, что спортсмен пропустит сезон.

«У него травмированы связки плеча, все прошлое лето он выступал с болью. С учетом того как много стартов будет в летнем сезоне, было решено взять больше времени на восстановление», — цитирует тренера ТАСС.

27-летний спортсмен является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Берлине с прыжком на шесть метров. В сезоне-2023 Моргунов становился победителем на Кубке и чемпионате России, он выиграл золото финала «Королевы спорта» и выполнил квалификационный олимпийский норматив на Олимпиаду 2024 года

Источник: https://tass.ru/sport/19697773
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