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Допинг

Сегодня, 12:10

Легкоатлеток Сидорову и Лашманову исключили из международного пула допинг-тестирования

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и чемпионка мира и Европы среди юниоров в спортивной ходьбе Елена Лашманова выведены из пула допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС.

1 января в регистрируемый пул допинг-тестирования World Athletics входило 40 российских легкоатлетов, включая Сидорову и Лашманову. Теперь представительство россиян сократилось до 38 человек.

Чемпионка мира 2019 года Сидорова в декабре объявила о завершении карьеры спортсменки, Лашманова, лишенная золотых медалей Олимпиады-2012 и московского мирового первенства 2013 года за нарушение антидопинговых правил, с начала 2024 года перешла на тренерскую работу.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Анжелика Сидорова
Елена Лашманова
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