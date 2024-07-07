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Сегодня, 17:29

Прыгун с шестом Соловьев стал победителем Кубка России

Руслан Минаев
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Легкоатлет Александр Соловьев стал победителем Кубка России в прыжкам с шестом. Турнир проходит в Чебоксарах.

Победитель показал результат 5,83 метра. Серебро завоевал Дмитрий Качанов с результатом 5,60 м. Третьим стал серебряный призер чемпионата Европы-2018 и многократный чемпион России Тимур Моргунов — 5,50 м.

В метании копья у женщин победила Элла Кузнецова (60,07 м), второй стала — Валерия Путилина (59,29 м), третьей — Татьяна Холодович (58,75 м).

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