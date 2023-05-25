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Призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Моргунов пропустит командный чемпионат России из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов пропустит командный чемпионат России из-за травмы.

«Тимур планировал выступить в Сочи, но на заключительной тренировке он получил небольшую травму спины. Серьезных опасений это повреждение не вызывает. Мы планируем, что он выступит 10 июня в Москве на Мемориале Знаменских и 12 июня на турнире в Твери», — приводит ТАСС слова тренера Моргунова Владимира Шульгина.

Командный чемпионат России-2023 по легкой атлетике пройдет в Сочи с 24 по 25 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17838541
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