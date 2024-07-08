Привалова рассказала, кто будет участвовать в матчевой встрече легкоатлетов России и Белоруссии

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как пройдет матчевая встреча легкоатлетов России и Белоруссии в Бресте.

«Сначала пройдут соревнования юниоров, возраст которых не превышает 18 лет, а спустя несколько дней будут соревноваться спортсмены не старше 20 лет. Конечно, было бы здорово, если в следующем году была бы организована встреча сильнейших взрослых легкоатлетов наших стран», — рассказала Привалова ТАСС.

С 16 по 17 июля будут соревноваться юниоры возрастом до 18 лет, с 23 по 24 июля — легкоатлеты не старше 20 лет.