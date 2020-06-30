Президиум ВФЛА лишил Безуглова должности вице-президента
30 июня 2020, 19:35
Президиум Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял решение лишить Эдуарда Безуглова должности вице-президента организации большинством голосов (8 — за, 1 — воздержался). Причина — многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА.
При этом Безуглов остался членом президиума федерации. На вакантную должность вице-президента ВФЛА большинством голосов был избран член президиума федерации Константин Синяков.
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