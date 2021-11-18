Матыцин надеется на восстановление ВФЛА в 2022 году

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал продление отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Все движется в соответствии с дорожной картой, которая была согласована. Отмечено позитивное движение в соответствии с этой дорожной картой. Есть ряд невыполненных пунктов. Мы видим в этом внимание World Athletics и экспертов к ситуации в легкой атлетике.

Видим конструктивный диалог с ВФЛА, и это гарантия того, что мы преследуем одну цель. Российская легкая атлетика — лидирующая, без ее участия невозможно развитие мировой легкой атлетики. Надеюсь, что в 2022 году все замечания будут исправлены, мы с надеждой смотрим на этот год», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.