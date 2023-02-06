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Сегодня, 15:04

Привалова: «Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать»

В ВФЛА отреагировали на заявление МОК о возможном допуске россиян к участию в соревнованиях
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях предстоящего летнего сезона. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии.

«Мне пока сложно об этом судить. Когда будем принято у нас в стране решение, мы как Федерация его полностью поддержим. Думаю, оно будет сбалансированным. Если будет принято решение выступать в Азии, будем выступать, будет принято не выступать — не будем. Ждем. Сейчас, как я понимаю, ведется работа со всеми федерациями. Рассчитываются разные варианты, чтобы решение было максимально правильным в этой ситуации», — сказала Привалова «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

МОК
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