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Сегодня, 14:45

В ВФЛА прокомментировали получение нейтрального статуса шестью российскими легкоатлетами

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала для «СЭ» новость о том, что шесть российских легкоатлетов получили нейтральный статус.

«Спортсмены могут выступать, но только не в серии «Гран-при». По приглашению атлеты, у которых есть нейтральный статус, могут выступать. Но другой вопрос — захотят ли их приглашать? Особенно Европа, которая находится под давлением. В прошлом году у нас ездили спортсмены, выступали, были даже в Америке. Если организатор сочтет нужным пригласить спортсмена, посчитает все плюсы и минусы. Может быть такое, что спортсмены скажут, что не приедут, если будут россияне. Тут спортсмены, тренеры и менеджеры сами принимают решение. Самое главное, когда ты получил нейтральный статус, должно быть определенное количество проб. Может быть нейтральный статус, но проб может не хватать», — сказала Привалова «СЭ».

Ранее стало известно, что допуск получили прыгун в высоту Никита Курбанов и Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту), Артем Чермошанский и Данил Чечела (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (марафон).

В 2022 году нейтральный статус получили 73 российских легкоатлета.

ВФЛА
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