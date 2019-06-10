Павел Колобков: "На расследование по Лысенко отведено 2-3 месяца"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко продлится 2-3 месяца. В воскресенье ИААФ приняла решение продлить отстранение ВФЛА, наложенное в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

По словам главы комиссии ИААФ по восстановлению Руне Андерсена, одной из причин такого решения стало расследование причастности чиновников ВФЛА к допинговому скандалу с участием российского спортсмена. Ранее сообщалось, что сотрудники ВФЛА могут быть причастны к фальсификации документов Лысенко.

- Идет расследование, я попросил Шляхтина быть полностью откровенным, - цитирует ТАСС Колобкова. - Мы сами заинтересованы в завершении расследования, если все подтвердится, все причастные будут наказаны, но нужны доказательства. Знаю, что на расследование отведено два-три месяца.