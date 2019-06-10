20:19 | Легкая атлетика

Павел Колобков: "На расследование по Лысенко отведено 2-3 месяца"

2
Обсудить

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко продлится 2-3 месяца. В воскресенье ИААФ приняла решение продлить отстранение ВФЛА, наложенное в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. 

 
Мария Ласицкене.ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты - по-прежнему без флага и гимна

По словам главы комиссии ИААФ по восстановлению Руне Андерсена, одной из причин такого решения стало расследование причастности чиновников ВФЛА к допинговому скандалу с участием российского спортсмена. Ранее сообщалось, что сотрудники ВФЛА могут быть причастны к фальсификации документов Лысенко.

- Идет расследование, я попросил Шляхтина быть полностью откровенным, - цитирует ТАСС Колобкова. - Мы сами заинтересованы в завершении расследования, если все подтвердится, все причастные будут наказаны, но нужны доказательства. Знаю, что на расследование отведено два-три месяца.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6536478

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ