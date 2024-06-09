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Кнороз и Моргунов выиграли турнир по прыжкам с шестом в Москве

Алина Савинова
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Полина Кнороз и Тимур Моргунов стали победителями турнира по прыжкам с шестом в рамках Недели легкой атлетики.

Кнороз показала результат 4,73 метра. Второе место у женщин заняла Аксана Гатауллина (4,55). Тройку лидеров замкнула Татьяна Калинина (4,45).

Моргунов и белорус Матвей Волков прыгнули на 5,60 метра. В «перепрыжке» победу одержал россиянин. На третьей позиции расположился Михаил Шмыков с результатом 5,40 метра.

Соревнования по прыжкам с шестом в рамках Недели легкой атлетики проходили 9 июня в Парке Горького в Москве.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

легкая атлетика
Тимур Моргунов
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