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Сегодня, 13:00

Российская легкоатлетка Тангара — о расизме: «Невоспитанные дети бывают»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России в беге с барьерами Эмилия Тангара, которая имеет малийские корни, в интервью «СЭ» рассказала о случаях расизма в своей жизни.

— В России есть расизм?

— Наверное, не так, как в Штатах. Но он есть, как бы ни говорили, что его нет. От своего лица скажу, что есть. С каждый годом сталкиваюсь все меньше, поэтому сложновато вспоминать конкретные случаи. Но, конечно, было и предвзятое отношение, шутки, невоспитанные люди, дети — это все есть.

— Дети подбегают и говорят про цвет кожи?

— Ну могут, да, или начать в шутку говорить со мной на английском. Они считают это очень оригинальным. А я слышу это «Hello!» (англ. «привет»), не знаю, уже в трехсоттысячный раз. Но я не обращаю внимания, просто еще одну галочку ставлю в уме.

— Но в спорте такого нет? Мол, темнокожая, бегает быстро, значит.

— Нет. Такого не встречала.

Эмилия Тангара. «Расизм в России есть. Но не так, как в США». Темнокожая легкоатлетка хочет выступать за Россию

легкая атлетика
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