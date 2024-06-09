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День прыжков в легкой атлетике: смотреть трансляцию в прямом эфире

День прыжков в легкой атлетике пройдет в Парке Горького 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Легкая атлетика.
Фото Jurkos/iStock

День прыжков в рамках «Недели легкой атлетики», организованной Департаментом спорта города Москвы и Всероссийской федерацией легкой атлетики, пройдет в воскресенье, 9 июня. Соревнования состоятся в Парке Горького. Начало разминки — в 16.10 по московскому времени. Церемония открытия запланирована на 17.00 мск, следом начнутся состязания.

В соревновательной программе — прыжки с шестом и в высоту среди мужчин и женщин.

В прямом эфире соревнования бесплатно покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.30 мск. Также следить за Днем прыжков можно на sportbox.ru.

«Неделя легкой атлетики» в Москве стартовала 4 июня и завершится 10 июня. Атлеты соревнуются в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.

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