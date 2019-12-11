Образцов и Садилова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Спринтер Игорь Образцов дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Образцов отстранен из-за наличия запрещенной субстанции в пробе спортсмена. Срок дисквалификации 24-летнего спортсмена будет отсчитываться с 29 апреля 2019 года. Результаты атлета аннулированы с 26 апреля.

Также за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирована Наталья Садилова, выступающая в дисциплине трейл. Она дисквалифицирована на 4 года. Отстранение отсчитывается с 27 июня 2019 года.