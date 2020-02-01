На турнире, куда не пустили Ласицкене, был установлен мировой рекорд

В немецком Карлсруэ прошел турнир по легкой атлетике. Напомним, что организаторы до последнего надеялись увидеть там трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, но из-за того, что у россиянки по-прежнему нет права выступать даже в нейтральном статусе, приехать туда она не смогла. В итоге главной звездой соревнований стала украинка Ярослава Могучих. 18-летняя высотница с первой попытки преодолела 2,02 м. Это — новый зимний мировой рекорд для спортсменов до 20 лет.

Напомним, что осенью Могучих стала вице-чемпионкой мира. В Дохе Ярослава прыгнула 2,04 м, что тоже является юниорским мировым рекордом.

Личные рекорды Ласицкене: 2,06 м на стадионе и 2,04 м в закрытых помещениях. (Владимир Иванов)