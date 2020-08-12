Минспорт направил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics

Министерство спорта России приняло решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В марте Совет World Athletics постановил, что за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко ВФЛА обязана до 1 июля выплатить штраф и расходы, которые понесла World Athletics. ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило ВФЛА полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

В конце июля Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил письмо в World Athletics с гарантиями погашения долга ВФЛА перед World Athletics. После этого Совет World Athletics принял решение отсрочить выплату долга до 15 августа. В случае неуплаты задолженности к этому сроку Совет World Athletics рекомендовал внеочередному конгрессу организации полностью исключить ВФЛА из состава World Athletics.