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«Мемориал Знаменских» по легкой атлетике перенесен из-за коронавируса

17:10
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Турнир по легкой атлетике «Мемориал Знаменских» перенесен из-за неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Соревнования должны были пройти в подмосковном Жуковском 3-4 июля.

Новая дата проведения турнира будет объявлена позднее.

Дополнительная информация:

https://rusathletics.info/137228

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