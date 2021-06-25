«Мемориал Знаменских» по легкой атлетике перенесен из-за коронавируса
17:10
Турнир по легкой атлетике «Мемориал Знаменских» перенесен из-за неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Соревнования должны были пройти в подмосковном Жуковском 3-4 июля.
Новая дата проведения турнира будет объявлена позднее.
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