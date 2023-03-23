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Матыцин: «Решение World Athletics говорит о признании работы Минспорта совместно с ВФЛА»

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) говорит о признании системной и результативной работы, проведенной Министерством спорта России.

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В стопроцентном объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics. Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО», — приводит слова Матыцина ТАСС.

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

Источник: https://tass.ru/sport/17356499
Олег Матыцин
ВФЛА
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