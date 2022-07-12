Легкоатлетку Клишину исключили из пулов допинг-тестирования РУСАДА

Российскую прыгунью в длину Дарью Клишину не включили в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

В национальный регистрируемый и расширенный пулы РУСАДА на третий квартал 2022 года вошли 455 легкоатлетов (292 и 163). По сравнению с предыдущими пулами число легкоатлетов сократилось на 17 человек.

В последний раз Клишина принимала участие в официальных соревнованиях в августе 2021 года, тогда она получила травму ноги во время квалификационного турнира на Олимпиаде в Токио.

31-летняя Клишина входила в международный пул допинг-тестирования в 2021 году, в первой половине 2022 года она была в национальном регистрируемом пуле РУСАДА. 26 июня 2022 года спортсменка стала матерью, у нее родился сын.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодежи.