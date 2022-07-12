Конева рассказала, что ее звали выступать за Австралию

Вице-чемпионка мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева призналась, что получала предложения выступать за Австралию, но по разным причинам постоянно отказывалась.

— Меня не раз приглашали в Австралию, — сообщила Екатерина. — Где кенгуру. Но каждый год меня что-то останавливало. Плюс этот карантин. А кто знает, что будем там? Сардана уехала — ее выбор. У каждого свой путь.

— Сейчас не жалеете, что, если бы года четыре назад приняли приглашение от Австралии, сейчас готовились бы к ЧМ в Юджине?

— Может быть. Но хорошо всегда там, где нас нет. Постфактум много рассуждать много о чем. Вот в этом году вроде бы были предпосылки, что все мало-мальски начнет налаживаться. И вдруг началась спецоперация. А до этого была пандемия. Тут вообще не угадаешь. Мы как пешки в этой игре. Конечно, хочется выступать на международных стартах. Но реальность такова, что это зависит не от нас. За эти годы мы столько раз перебесились и перепсиховали, что теперь эмоций почти не осталось. Вот когда смотрела Олимпийские игры в Токио — плакала.

— Понимали, что медаль была бы ваша?

— Да. А теперь, кажется, эмоций на «если бы» совсем не осталось.

Полное интервью Екатерины Коневой читайте в «СЭ» в ближайшее время.