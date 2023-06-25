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Сегодня, 18:15

Легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу

Виктория Кравченко
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Сергей Шубенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что спортсмен сломал ключицу, упав с мотоцикла.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — цитирует Клевцова ТАСС.

Тренер раскритиковал поступок легкоатлета, подчеркнув, что тот разочаровал его.

32-летний Шубенков выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза — на летних чемпионатах Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/18114501
Сергей Шубенков
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