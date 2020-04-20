«Лефиафан», «Молчание ягнят» и «Джокер». Подборка лучших фильмов от Клишиной в период карантина

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своем Instagram своей подборкой лучших фильмов во время карантина.

— Пока Instagram наполнен онлайн-тренировками, прямыми эфирами и челленджами, я решила посмотреть интересный фильмец или сериал, — написала Клишина. — Из последних мне понравившихся — «Джокер». Оригинальный, скандальный, вызвавший разные мнения и получивший два «Оскара». — Вообще, я люблю разные жанры фильмов. Иногда хочется расслабиться и посмотреть комедию, а порой тянет на ужастики.

Мой топ-5: «Список Шиндлера» (1993), «Молчание ягнят» (1991), «Левиафан» (2014), «Престиж» (2006), «Прочь» (2017).