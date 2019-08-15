Ласицкене в 2019 году девять раз проходила тестирование на допинг

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в нынешнем году проходила допинг-тестирование девять раз. Об этом сообщила сама спортсменка.

— В этом году я сдавала 12 разных допинг-проб, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Это происходило как на зарубежных соревнованиях, так и вне их. Бывало, когда у меня за один визит брали допинг-пробы и мочи, и крови. В целом за весь 2019 год мне девять раз приходилось проходить допинг-тестирование.

Ранее спортсменка сообщила, что планирует завершить сезон на Всемирных военных играх в Китае.