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Ласицкене в 2019 году девять раз проходила тестирование на допинг

15 августа 2019, 19:51
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в нынешнем году проходила допинг-тестирование девять раз. Об этом сообщила сама спортсменка.

— В этом году я сдавала 12 разных допинг-проб, — цитирует Ласицкене ТАСС. — Это происходило как на зарубежных соревнованиях, так и вне их. Бывало, когда у меня за один визит брали допинг-пробы и мочи, и крови. В целом за весь 2019 год мне девять раз приходилось проходить допинг-тестирование.

Ранее спортсменка сообщила, что планирует завершить сезон на Всемирных военных играх в Китае.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6767167

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