Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Легкая атлетика

Ласицкене, Шубенков и Иванюк включены в состав сборной Европы на матч против США

19:19
Теги:

Пять российских легкоатлетов вошли в окончательную заявку сборной Европы на матчевую встречу с командой США. Речь идет о Марии Ласицкене (прыжки в высоту), Сергее Шубенкове (бег на 100 м с барьерами), Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом), Илье Иванюке (прыжки в высоту) и Денисе Лукьянове (метание молота).

В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 — от США). Итоговые заявки закрываются 1 сентября. В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир