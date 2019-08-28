Ласицкене, Шубенков и Иванюк включены в состав сборной Европы на матч против США

Пять российских легкоатлетов вошли в окончательную заявку сборной Европы на матчевую встречу с командой США. Речь идет о Марии Ласицкене (прыжки в высоту), Сергее Шубенкове (бег на 100 м с барьерами), Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом), Илье Иванюке (прыжки в высоту) и Денисе Лукьянове (метание молота).

В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 — от США). Итоговые заявки закрываются 1 сентября. В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин).